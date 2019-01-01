Продажа инструмента
Ремонт мототехники
Ремонт инструмента
Ремонт и Аренда строительного инструмента в Москве.
Компания ВсеВПРОКат.рф представляет собой комплексный сервис прокат инструмента, ремонта и техобслуживания инструмента, оборудования и комплектующих. Сотрудничая с нами, можно оперативно и на выгодных условиях арендовать строительный инструмент и электроинструменты, подобрать комплектующие и расходники, выполнить ремонт и пост гарантийное обслуживание инструмента. Помимо этого, компания ВсеВПРОКат.рф осуществляет доставку арендованного, отремонтированного, строительного оборудования в черте города Москвы. Нашими услугами могут воспользоваться как юридические лица (организации), так и физические лица, а также отдельные строительно-ремонтные бригады.
Выбери все необходимое со скидкой прямо сейчас
Популярные инструменты в аренду
Область применения оборудования от компании ВсеВПРОКат.рф.
Мы предлагаем инструменты, которые можно эксплуатировать в сферах:
- строительство;
- промышленность (в том числе горнодобывающая);
- ЖКХ;
- прокладывание магистралей, дорог и т.д.
- ландшафтный дизайн;
- сельское хозяйство;
- маркетинг (установка рекламных щитов, билбордов, растяжек и баннеров)
Кроме этого, взять в аренду строительное оборудование и инструмент можно для бытового использования. У нас предусмотрена доставка по Москве, стоимость которой зависит от дальности объекта
Преимущества сотрудничества с компанией ВсеВПРОКат.рф
Возможность воспользоваться надёжным строительным инструментом.
В качестве взятого в прокат инструмента сомневаться не придется, так как работаем мы только с проверенными фирмами-производителями.
Богатый ассортимент инструментов, а также комплектующих и запасных частей к нему
Каждый клиент сможет подобрать оборудование, по техническим параметрам максимально подходящее к предстоящим работам.
Индивидуальный подход
Услуга аренды техники предоставляется с учетом личных требований каждого клиента.
Помощь с выбором
Наши специалисты всегда готовы помочь выбрать электроинструмент напрокат или любое другое оборудование из каталога
Обращайтесь к нам и лично убедитесь в том, что прокат инструмента и оборудования — это выгодно и удобно! Просто оставьте онлайн-заявку на сайте и с вами в ближайшее время свяжется менеджер для уточнения деталей сделки.
4 причины, почему мы?
1. Широкий ассортимент
Востребованные и проверенные модели, с гарантией. Качественный, профессиональный инструмент, строительное и силовое оборудование.
2. Качество оборудования
Мы арендуем только профессиональные и надёжные строительные инструменты и оборудование. Все модели проверены и настроены, вам не придется тратить на это время.
3. Быстрая доставка
Вам не надо отрываться от работы и ехать за нужным инструментом, у нас действует курьерская доставка по Москве и области.
4. Простые условия
Аренда доступна для организаций и частных лиц. Для того, что бы воспользоваться нашей арендой, необходим лишь паспорт и денежный залог