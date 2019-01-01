Аренда инструмента

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Продажа инструмента

Продажа инструмента

Ремонт мототехники

Ремонт мототехники

Ремонт инструмента

Ремонт инструмента

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Ремонт и Аренда строительного инструмента в Москве.

Компания ВсеВПРОКат.рф представляет собой комплексный сервис прокат инструмента, ремонта и техобслуживания инструмента, оборудования и комплектующих. Сотрудничая с нами, можно оперативно и на выгодных условиях арендовать строительный инструмент и электроинструменты, подобрать комплектующие и расходники, выполнить ремонт и пост гарантийное обслуживание инструмента. Помимо этого, компания ВсеВПРОКат.рф  осуществляет доставку арендованного, отремонтированного, строительного оборудования в черте города Москвы. Нашими услугами могут воспользоваться как юридические лица (организации), так и физические лица, а также отдельные строительно-ремонтные бригады.

Выбери все необходимое со скидкой прямо сейчас

Экономия 300.00 ₽

Бензорез Stihl TS 420 в аренду

1,800.00 руб. 1,500.00 руб.

Сверхмощное абразивно-отрезное устройство 5,0 кВт (350 мм) TS 420 для профессионального применения в дорожном и надземном строительстве. Справится с самой трудной работой по асфальту, бетону, камню или стали. Эргономичный дизайн с улучшенными положениями захвата. Пусковое устройство ElastoStart, компенсатор и декомпрессионный клапан. Со стандартным штуцером для подключения воды и абразивным отрезным кругом. Для работы в ручном режиме или с использованием тележки FW 20. Устройство оснащено долговечным воздушным фильтром с циклонной предварительной очисткой. Соответствует нормам токсичности ОГ EPA II и EU II. Используется везде, где тип и плотность материала требуют большой мощности двигателя. Эргономичный дизайн с улучшенными положениями захвата. Пусковое устройство ElastoStart, компенсатор и декомпрессионный клапан. Со стандартным штуцером для подключения воды и абразивным отрезным кругом (диаметр 350 мм).

Залог: 20 000 руб.

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Бороздодел Фиолент Б3-40 Ф0054 в аренду

1,000.00 руб.

Бороздодел Фиолент Б3-40 Ф0054 показывает себя довольно не плохо, а иногда на порядок выше своих заморских аналогов. Достойно штробит стены из кирпича, ракушечника известняковых и железобетонных блоков.  Есть возможность подключения пылесоса (Makita 2512 L идеально подходит). Для наилучшего штробления необходимо делать два прохода. Первый — заглубление на половину от нужной глубины. Второй — полное погружение. И ещё не жалейте на расходных дисках. В последствие сэкономите время и деньги!

Залог: 5 000 руб.

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Экономия 500.00 ₽

Вибротрамбовка WACKER NEUSON 60-4S в аренду

2,500.00 руб. 2,000.00 руб.

Вибротрамбовка  Wacker Neuson BS 60-4S — инструмент использующийся для повышения плотности разнообразных типов почв и грунта, на небольших площадях и стесненных, для более крупной вибротехники, пространствах. Такое оборудование нашло применение во всех видах строительства, благодаря своей маневренности и универсальности. Данная модель оснащена современным 4-х тактным компактным двигателем.
Это небольшой и достаточно легкий, экономичный инструмент с башмаком длинной 336 мм и шириной 280 мм. Такие габариты трамбовочной площадки достаточно удобны для работы в стесненных пространствах. Максимальный угол наклона 20 градусов.

Залог: 20 000 руб.

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Экономия 200.00 ₽

Высокочастотный погружной вибратор Wacker Neuson IREN 38 5000007895 в аренду

1,500.00 руб. 1,300.00 руб.

Высокочастотный погружной вибратор Wacker Neuson IREN 38 5000007895 предназначается для увеличения плотности бетонной смеси. Вибратор колеблется, заставляя колебаться бетон, который при этом теряет воздух,  что и приводит к уплотнению состава. Стоит заметить, что раствор, при применении такого оборудования, так же лучше расходится и попадает в труднодоступные места: щели, трещины и мелкие выбоины. Уплотненный бетон более надежен, имеет повышенную прочность и срок службы.

Вибратор создает диаметр уплотнения в 50 см — за счет двигателя мощностью в 0.41 кВт, а также веса и ширины булавы. Этот инструмент сочетает в себе низкие габариты и увеличенный эффективный диаметр уплотнения.

Залог: 30 000 руб.

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Экономия 500.00 ₽

Дизельная тепловая пушка Master B 150 CED в аренду

1,500.00 руб. 1,000.00 руб.

Дизельная тепловая пушка Master B 150 CED — устройство прямого нагрева. Применяется для обогрева больших помещений с хорошей вентиляцией. Наличие тележки облегчает транспортировку устройства. Пушка работает на жидком топливе, от сети 220 В. Топливный бак вмещает 43 литра топлива — для продолжительной работы без дозаправки. Пушка оснащена мощным вентилятором.

Залог: 10 000 руб.

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Экономия 300.00 ₽

Дизельный генератор Kipor KDE12000EA3 в аренду

2,100.00 руб. 1,800.00 руб.

Дизельный генератор Kipor KDE12000EA3 – установка предназначенная для питания оборудования во время аварии на основной электросети или при работе на удаленных объектах. Профессиональный дизельный двигатель с верхним расположением клапанов и смазкой под давлением рассчитан на длительную работу без остановок и имеет большой ресурс.

Залог: 35 000 руб.

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Экономия 200.00 ₽

Дисковая пила AEG KS 66-2 446675 в аренду

900.00 руб. 700.00 руб.

Дисковая пила AEG KS 66-2 446675 является профессиональной и одной из самых мощных. Из за высоких оборотов (5600 об/мин) пильный срез всегда будет идеальным, не зависимо от материала. Барашковым вентилем регулируются легко углы наклона. К пиле есть возможность подобрать диски (входит в стоимость аренды). Так же для чистоты работы есть возможность подключения пылесоса. На подошве есть шкала с разметкой,
которую можно использовать для измерения заготовок. То есть эту пило можно использовать без линейки.

Залог: 5 000 руб.

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Экономия 300.00 ₽

Металлоискатель GARRETT AT PRO в аренду

1,300.00 руб. 1,000.00 руб.

Garrett AT Pro – профессиональный детектор для поиска самородков небольшой величины в ручьях, ювелирных украшений в зоне засоленных грунтов пляжей. Используя профессиональный аудио-режим, можно определить тип найденного объекта без монитора! Детектор Garrett AT PRO имеет катушку DoubleD такой конфигурации, что прибор обнаруживает цель даже глубоко под землей, эффективно работая с любого рода препятствиями. Корпус детектора защищен от попадания влаги и позволяет производить поиск под водой на глубине до 3 м, при дождливой и туманной погоде.

У прибора есть аудио-режим PRO для пропорциональной выдачи сигнала. Применяя эту модель детектора, можно легко обнаружить на слух любой объект. Режим Fast Recovery Speed on Targets для обнаружения объектов среди мусора, а также настройка High-Resolution Iron Discrimination, чтобы эффективно использовать прибор при работе с черными металлами.

С помощью режима Manual Ground Balance можно вручную настроить баланс грунта и сократить отрицательное воздействие минерализованной почвы. Автонастройка от грунта сделает качественным поиск на сложных почвах, а также на территориях со сложными породами.

Его можно использовать при поиске объектов вдоль берегов рек, пристаней или зон для плаванья. Поиск в воде осуществляется с использованием спец. наушников.

Залог: 10 000 р.

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Экономия 500.00 ₽

Мозаично-шлифовальная машина 220В Сплитстоун GM122-2.2 в аренду

2,500.00 руб. 2,000.00 руб.

 Мозаично-шлифовальная машина 220В Сплитстоун GM122-2.2 143230 предназначена для выравнивания и последующей полировке горизонтальных поверхностей. А именно  — полов, плит перекрытий, стяжки. В зависимости от зернистости франкфурта (расходный материал, приобретается отдельно) горизонтальный пол можно довести до идеально ровной и гладкой поверхности. Так как данная модель оснащена двигателем, который работает от 220В, эту машину можно использовать повсеместно. А за счёт ширины обработки есть возможность подобраться в труднодоступные места. Этот замечательный инструмент может обрабатывать камень, бетон, гранит и не только.

Залог: 20 000 руб.

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Экономия 50.00 ₽

Мойка высокого давления Nilfisk C 125.7-6 X-TRA 128470951 в аренду

850.00 руб. 800.00 руб.

Бытовая мойка высокого давления Nilfisk C 125.7-6 X-TRA 128470951 отличается высокой производительностью (125 Бар) и надежностью. Шланг высокого давления шести метровый. Отлично подходит для мойки дворов, фасадов домов, автомобилей (в том числе грузовых). А простая система CLICK&CLEAN обеспечивает простую, быструю и удобную смену насадок. Простота данной мойки позволяет пользоваться всем, ни зависимо от пола и возраста (16+). Многие клиенты по достоинству оценили этот бренд.

Для забора воды из емкости необходимо нагнетательный шланг пролить водой!

Залог: 3 000 руб.

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Экономия 700.00 ₽

Мотокультиватор Champion BC4311

1,700.00 руб. 1,000.00 руб.

Мотокультиватор Champion BC4311 предназначен для рыхления почвы. Уничтожает сорняки и обогащает почву кислородом. Имеет три варианта ширины вспашки: 20, 35 и 43 см. Оснащен мощным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения. Фрезы вращаются со скоростью 180 об/мин. Транспортировочные колеса обеспечивают удобное перемещение агрегата по участку. Топливный бак имеет большую горловину, что облегчает заливку топлива.

Цена залога: 10 000 руб.

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Экономия 300.00 ₽

Насос Российский ГНОМ 40/25Р в аренду

1,300.00 руб. 1,000.00 руб.

Насос Российский ГНОМ 40/25Р Электромаш 380В 076-0447 — высокомощный агрегат для оперативной откачки воды из затопленных подвалов, котлованов, траншей, для осушения и орошения в сельском хозяйстве.

Благодаря рубашке охлаждения, есть возможность выкачивать жидкость до уровня 80 мм.

Электродвигатель отключается при перегреве его обмоток, что обеспечивает долгий срок службы насоса.

Залог: 15 000 руб. 

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Популярные инструменты в аренду

Перфоратор Makita HR2611FT X5 в аренду

600.00 руб.

Перфоратор Makita HR2611FT X5 оснащается тремя режимами работы, что позволяет выполнять основные операции при ремонте. Мощность 800 Вт достаточна для сверления коронкой диаметром до 68 мм. Классическая конструкция с прямой второй рукояткой обеспечивает точное направление инструмента в процессе сверления.

Встроенная система AVT уменьшает вибрацию, которая воздействует на двигатель. Это увеличивает его срок службы вне зависимости от объемов и сложности работ. В комплектацию входит быстрозажимной патрон – с его помощью можно быстро переключаться с бурения бетона на сверление других материалов.

Для простоты перемещения имеется прочный и удобный кейс, рассчитанный на инструмент и оснастку.

Залог: 5 000 руб.

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Область применения оборудования от компании ВсеВПРОКат.рф.

Мы предлагаем инструменты, которые можно эксплуатировать в сферах:

  • строительство;
  • промышленность (в том числе горнодобывающая);
  • ЖКХ;
  • прокладывание магистралей, дорог и т.д.
  • ландшафтный дизайн;
  • сельское хозяйство;
  • маркетинг (установка рекламных щитов, билбордов, растяжек и баннеров)

Кроме этого, взять в аренду строительное оборудование и инструмент можно для бытового использования. У нас предусмотрена доставка по Москве, стоимость которой зависит от дальности объекта

Преимущества сотрудничества с компанией ВсеВПРОКат.рф

Возможность воспользоваться надёжным строительным инструментом.
В качестве взятого в прокат инструмента сомневаться не придется, так как работаем мы только с проверенными фирмами-производителями.

Богатый ассортимент инструментов, а также комплектующих и запасных частей к нему

Каждый клиент сможет подобрать оборудование, по техническим параметрам максимально подходящее к предстоящим работам.

Индивидуальный подход

Услуга аренды техники предоставляется с учетом личных требований каждого клиента.

Помощь с выбором

Наши специалисты всегда готовы помочь выбрать электроинструмент напрокат или любое другое оборудование из каталога

Обращайтесь к нам и лично убедитесь в том, что прокат инструмента и оборудования — это выгодно и удобно! Просто оставьте онлайн-заявку на сайте и с вами в ближайшее время свяжется менеджер для уточнения деталей сделки.

4 причины, почему мы?

  • 1. Широкий ассортимент

    Востребованные и проверенные модели, с гарантией. Качественный, профессиональный инструмент, строительное и силовое оборудование.

  • 2. Качество оборудования

    Мы арендуем только профессиональные и надёжные строительные инструменты и оборудование. Все модели проверены и настроены, вам не придется тратить на это время.

  • 3. Быстрая доставка

    Вам не надо отрываться от работы и ехать за нужным инструментом, у нас действует курьерская доставка по Москве и области.

  • 4. Простые условия

    Аренда доступна для организаций и частных лиц. Для того, что бы воспользоваться нашей арендой, необходим лишь паспорт и денежный залог

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