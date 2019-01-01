1,300.00 р уб. 1,000.00 р уб.

Garrett AT Pro – профессиональный детектор для поиска самородков небольшой величины в ручьях, ювелирных украшений в зоне засоленных грунтов пляжей. Используя профессиональный аудио-режим, можно определить тип найденного объекта без монитора! Детектор Garrett AT PRO имеет катушку DoubleD такой конфигурации, что прибор обнаруживает цель даже глубоко под землей, эффективно работая с любого рода препятствиями. Корпус детектора защищен от попадания влаги и позволяет производить поиск под водой на глубине до 3 м, при дождливой и туманной погоде.

У прибора есть аудио-режим PRO для пропорциональной выдачи сигнала. Применяя эту модель детектора, можно легко обнаружить на слух любой объект. Режим Fast Recovery Speed on Targets для обнаружения объектов среди мусора, а также настройка High-Resolution Iron Discrimination, чтобы эффективно использовать прибор при работе с черными металлами.

С помощью режима Manual Ground Balance можно вручную настроить баланс грунта и сократить отрицательное воздействие минерализованной почвы. Автонастройка от грунта сделает качественным поиск на сложных почвах, а также на территориях со сложными породами.

Его можно использовать при поиске объектов вдоль берегов рек, пристаней или зон для плаванья. Поиск в воде осуществляется с использованием спец. наушников.

Залог: 10 000 р.